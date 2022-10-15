Прогноз погоди у Харкові на 15 жовтня

Ранок та вечір у Харкові будуть ясними, вдень очікується хмарність. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +2°...+5°C (відчувається як +5°C). Вітер східний, 2 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +10°...+11°C (відчувається як +10°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.
Ввечері малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7°...+5°C (відчувається як +9°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 51%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.
Якщо вранці на Устінню ляже на землю іній, то найближчими днями погода буде стояти сухою і сонячною.
Ясне небо цього дня передвіщає, що невдовзі буде морозно.
Якщо немає вітрів і стоїть тиха погода, то надвечір варто чекати похолодання.
Почався листопад - незабаром похолодає.
А якщо сильний дощ і льодяний вітер – на студену зиму.
У цей час відбувається ранній перехід середньодобової температури повітря через відмітку в 0 градусів Цельсія.
День якнайкраще підходить для пошуку компромісів, «розрулювання» складних ситуацій, а також для будь-яких заходів – від офіційних переговорів до вечірки з друзями.
Ранок та вечір у Харкові будуть ясними, вдень очікується хмарність. Без опадів.
ООН та ЮНІСЕФ оголосили 15 жовтня Всесвітнім днем миття рук.
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