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15.10.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 15 жовтня

Ранок та вечір у Харкові будуть ясними, вдень очікується хмарність. Без опадів.

Гриби на клумбі у парку Горького, Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +2°...+5°C (відчувається як +5°C). Вітер східний, 2 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +10°...+11°C (відчувається як +10°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.

Ввечері малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7°...+5°C (відчувається як +9°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 51%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо вранці на Устінню ляже на землю іній, то найближчими днями погода буде стояти сухою і сонячною.

Ясне небо цього дня передвіщає, що невдовзі буде морозно.

Якщо немає вітрів і стоїть тиха погода, то надвечір варто чекати похолодання.

Почався листопад - незабаром похолодає.

А якщо сильний дощ і льодяний вітер – на студену зиму.

У цей час відбувається ранній перехід середньодобової температури повітря через відмітку в 0 градусів Цельсія.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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