15.10.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 15 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День якнайкраще підходить для пошуку компромісів, «розрулювання» складних ситуацій, а також для будь-яких заходів – від офіційних переговорів до вечірки з друзями.





Овен (21 березня – 20 квітня)

Логіка не ваш коник: важко даватимуться розрахунки, аналітика, планування, навчання. Зате ви легко зможете повести людей за собою, заражаючи їх своїми ідеями та емоціями.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Зірки радять виділити час на знайомство з методиками кар'єрного, професійного чи особистісного зростання. Книги на цю тему неважко знайти будь-де – від газетного кіоску до Інтернету.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Навколишні сьогодні потягнуться до вас. Щоб досягти потрібного результату у справах, достатньо використати свою харизму – відмовити не зможе ніхто.

Рак (22 червня – 23 липня)

Вам вдасться спрямовувати дії оточуючих у потрібне русло. І для цього будуть хороші всі засоби: від натяків та чуток до наполегливості та вміння переконувати.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У суперечці з оточуючими справді може народитися істина. Але краще все ж таки не сперечатися, а обговорювати, причому все що завгодно: ідеї, плани, перспективи.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Можливо доведеться приміряти на себе роль наставника. Згадайте, адже і ви самі колись не всі знали і вміли, то чому ж тепер не допомогти тому, хто потребує керівництва та життєвого досвіду.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Сьогодні буде важко утриматися від спокуси покомандувати кимось із близьких або навіть звалити на них частину своїх прямих обов'язків. Нічого не вдієш - не можна весь час бути білим і пухнастим, іноді доводиться показати гострі кігтики.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Відчути себе частиною чогось більшого сьогодні особливо важливо. Такий настрій неминуче позначиться на поведінці: ви будете більш душевними та відкритими у спілкуванні, ніж зазвичай.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Не варто стримувати свій потік красномовства. Можливо, вдасться блиснути знаннями перед оточуючими або зав'язати багатообіцяюче знайомство.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Імовірні цікаві зустрічі та знайомства, які вплинуть на подальше життя. Яким же воно виявиться – позитивним чи не дуже – залежатиме від вас самих.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Ситуація вимагатиме взяти ініціативу до своїх рук. І нехай не всі рішення виявляться вірними, це буде чудовий шанс показати всім, а заразом і собі самому, що здатні багато на що.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки попереджають: хтось спробує скористатися своїм становищем, зв'язками чи власною чарівністю для того, щоб втягнути вас у свої ігри. Твердо стійте на своєму та тримайтеся подалі від людей, які вас використовують.