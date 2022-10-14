14.10.2022 21:59 Дмитро Колонєй

Побажання з сотен свічок: у харківському парку Горького привітали воїнів (фото)

У харківському Центральному парку культури та відпочинку імені Горького привітали захисників та захисниць України зі святом.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , святкове побажання захисникам та захисницям України було викладено з 350 свічок на головній алеї головноо парку міста.

«Від всього серця дякуємо захисникам за те, що боронять Україну та наш народ від ворога!

Нехай Богородиця повсякчас укриває їх своїм покровом! Слава Україні!» - зазначили у парку..