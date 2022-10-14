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14.10.2022  21:38   Дмитро Колонєй

Низкий поклон за то, что вы делаете для обороны Украины и Харькова - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов привітав та вручив нагороди міської ради військовим.


Низкий поклон за то, что вы делаете для обороны Украины и Харькова - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, у Харкові пройшов прийом з нагоди Дня захисників та захисниць України.
 
«Сегодня нет в Украине более важного праздника, чем праздник защитников и защитниц Украины. Враг пришел на нашу землю, ведет с нами войну, хочет уничтожить нас как самостоятельную державу и нацию. И именно вы стали на защиту территориальной целостности нашей страны, жизни украинцев. С неимоверными усилиями, ценой собственного здоровья и жизней вы отстаиваете наше будущее и будущее наших детей. Сегодня вы показываете всему миру героический пример. Низкий поклон за то, что вы делаете для обороны Украины и Харькова. Вы практически освободили всю Харьковскую область, войска продвигаются дальше. Воины ВСУ и территориальной обороны вместе обороняют Украину. Мы выстоим и сто процентов победим. 
 
Я хочу пожелать всем здоровья. Пусть Покров Пресвятой Богородицы хранит каждого из вас и помогает нашим войскам выгонять врага с родной земли. Слава Украине!» - звернувся до військових Ігор Терехов.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, день защитников и защитниц, харьков
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