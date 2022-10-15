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15.10.2022  11:50   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли два міста в Харківській області

Обстріл Вовчанська та Ізюму 14 жовтня військовими рф викликав руйнування та пожежі.

харьков разрушения

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«Внаслідок обстрілів в Вовчанську пошкоджено приватний будинок, в Ізюмі неексплуатована будівля магазину, також пошкоджені нежитлові та господарчі споруди, сталися пожежі», – розповів він.

Заглом за словами голови ХОВА протягом минулої доби ворог обстрілював Харків та населені пункти Харківського, Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Нагадаємо, за добу з 14 по 15 жовтня внаслідок обстрілів Харківської області одна людина загинула, ще одна отримала поранення.




 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, игорь терехов, хова, агрессия россии
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