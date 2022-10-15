Окупанти обстріляли два міста в Харківській області

Обстріл Вовчанська та Ізюму 14 жовтня військовими рф викликав руйнування та пожежі.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
«Внаслідок обстрілів в Вовчанську пошкоджено приватний будинок, в Ізюмі неексплуатована будівля магазину, також пошкоджені нежитлові та господарчі споруди, сталися пожежі», – розповів він.
Заглом за словами голови ХОВА протягом минулої доби ворог обстрілював Харків та населені пункти Харківського, Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів.
Нагадаємо, за добу з 14 по 15 жовтня внаслідок обстрілів Харківської області одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
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