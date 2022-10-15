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15.10.2022  12:28   Рита Парфенова

Трупи закатованих чоловіків знайшли у Харківській області (фото)

У смт Козача Лопань 13 жовтня правоохоронці виявили трупи двох чоловіків зі слідами насильницької смерті.

Новини Харкова: у смт Козача Лопань знайшли тіла закатованих чоловіків

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції знайшли тіла двох загиблих в одній могилі на цвинтарі. За попередньою версією слідства, чоловіків утримували російські військові під час окупації населеного пункту. На їх тілах зафіксовані сліди катувань: переломи кісток черепу, щелепи та ребер.

Новини Харкова: у смт Козача Лопань знайшли тіла закатованих чоловіків

Наразі трупи направлено на проведення судово-медичних експертиз.

Встановлюються всі обставини вчинення окупантами чергового воєнного злочину, досудове розслідування триває. Слідчі дії проводились спільно зі співробітниками відділу поліції №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Новини Харкова: у смт Козача Лопань знайшли тіла закатованих чоловіків

Нагадаємо, 14 жовтня 2022 року харківські прокурори, слідчі Управління СБУ та експерти Національної жандармерії Франції провели додатковий огляд автомобілів, які обстріляла російська армія наприкінці вересня поблизу села Курилівка Куп’янського району.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  харьков, прокуратура, агрессия россии
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