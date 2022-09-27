27.09.2022 14:15 Віталій Хінєвіч
Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 127 разів
Піротехніки продовжують розміновувати Україну.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Урядовий портал.
Повідомляється, що протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 127 разів. Виявлено, вилучено і знешкоджено 1 489 вибухонебезпечних предметів. Обстежено територію площею 103 гектари.
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали:
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у Харківській області - 8 446 разів,
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на Київщині – 6 208 разів,
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на Чернігівщині – 3 782 рази,
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на Миколаївщині – 1 635 разів,
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на Сумщині – 1 182 рази,
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на Черкащині – 986 разів.
Загалом із початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 212 902 вибухонебезпечних предмети та 1 712 кг вибухової речовини, зокрема 2 111 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 71 474 гектари.
У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону – 101.
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