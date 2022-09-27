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27.09.2022  12:05   Віталій Хінєвіч

У Харківській області знайшли «шпиталь» окупантів (відео)

Окупанти створили «палати» у підвальних приміщеннях.

госпіталь окупантів
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну поліцію України.
 
Повідомляється, що у місті Ізюм Харківської області було знайдено «шпиталь» окупантів. У підвальних приміщеннях та в умовах антисанітарії їм надавали так звану медичну допомогу.
 
Під час огляду госпіталю, криміналісти виявили перев'язувальні матеріали, шприци, медичні препарати, милиці.Термін придатності усіх цих речей датований 50-60-ми роками минулого століття. Також було знайдено одяг зі слідами крові.
 
Крім цього зазначається, що в імпровізованому медичному закладі окупанти встановили розтяжки.
 
Усі знайдені речі долучені до матеріалів кримінального провадження. Вони допоможуть встановити, хто і кого «лікував» у цьому «госпіталі».
 

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про ворожі обстріли Харківської області.

Источник:   Національна поліція України
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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