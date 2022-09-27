27.09.2022 12:05 Віталій Хінєвіч

У Харківській області знайшли «шпиталь» окупантів (відео)

Окупанти створили «палати» у підвальних приміщеннях.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну поліцію України.

Повідомляється, що у місті Ізюм Харківської області було знайдено «шпиталь» окупантів. У підвальних приміщеннях та в умовах антисанітарії їм надавали так звану медичну допомогу.

Під час огляду госпіталю, криміналісти виявили перев'язувальні матеріали, шприци, медичні препарати, милиці.Термін придатності усіх цих речей датований 50-60-ми роками минулого століття. Також було знайдено одяг зі слідами крові.

Крім цього зазначається, що в імпровізованому медичному закладі окупанти встановили розтяжки.

Усі знайдені речі долучені до матеріалів кримінального провадження. Вони допоможуть встановити, хто і кого «лікував» у цьому «госпіталі».

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про ворожі обстріли Харківської області.