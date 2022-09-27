    
Главная Новини Харкова Суспільство Укрпошта вводить в обіг новий поштовий блок
27.09.2022  13:50   Віталій Хінєвіч

Укрпошта вводить в обіг новий поштовий блок

Національний оператор поштового зв'язку вводить в обіг поштовий блок "Культурні епохи України. Сармати".

Укрпошта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.
 
Повідомляється, що з 27 вересня вводиться в обіг поштовий блок №197 "Культурні епохи України. Сармати". Номінал марки складає 47 гривень.
 
Тираж поштового блоку складає 20 тисяч екземплярів, придбати його можна за посиланням.
 
Нагадаємо, у Харківській області Укрпошта відкрила стаціонарні відділення.
 
Источник:   Укрпошта
 Тэги:  укрпошта
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.09 Суспільство У Харківській області Укрпошта відкрила стаціонарні відділення 23.09 Суспільство У Харківській області погасили поштовий блок до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди 22.09 Суспільство Укрпошта виплатила понад 10 мільйонів гривень пенсій на деокупованих територіях Харківської області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 