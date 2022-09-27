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27.09.2022  13:49   

На південь від Харкова ворог проводить розвідку БПЛА

Українська ППО відпрацювала по ворожим безпілотникам у Харківському районі.

Сбитій беспилотник БПЛА Орлан

Про це повідомив голова Дергачівській громади В'ячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

Він відзначив, що ворог продовжує диверсійно-розвідувальну роботу і намагається проводити розвідку за допомогою БПЛА. «Учора протягом дня по російським безпілотникам відпрацьовувала наша ППО», – розповів Задоренко.

Голова громали додав що на 215-й день російсько-української війни окупанти завдавали артилерійських ударів по Козачолопанському, Токарівському, Проходівському старостинським округам. Постраждалих від обстрілів людей за останню добу, на щастя, не зафіксовано.

Нагадаємо, Харківщина залишається під загрозою авіаційних та ракетних ударів.

 

Тэги:  агрессия россии, дергачи, харьков
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