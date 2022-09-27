27.09.2022 14:31 Дмитро Колонєй

На референдум чи на війну: загарбники тиснуть на мешканців окупованих територій

Про це інформує воєнна розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посланням на ГУР МО України, мешканців тимчасово окупованого Енергодара примушують «голосувати» на псевдореферендумі, тим хто відмовився обіцяють «мобілізацію»

Наразі вулиці міста та навколишніх населених пунктів практично порожні. Місцеве населення сидить по домівках, намагаючись не виходити без крайньої потреби. На вулицях присутні патрулі військових зс рф з анкетами голосування так званого «референдуму». На всіх зустрічних наводять зброю, видають «бюлетені для голосування» та вказують де саме треба поставити «галочку». Зафіксовано непоодинокі випадки примусу голосувати за давно померлих родичів.

Всім, хто наважився «проголосувати» проти приєднання територій до Росії погрожують «мобілізацією».

Окупанти заборонили мешканцям виїзд на підконтрольну Україні територію та взагалі за межі міста. Особливий контроль застосовано до працівників оперативних змін Запорізької атомної електростанції.