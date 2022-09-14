14.09.2022 13:47 Рита Парфенова

Допомагав окупантам грабувати односельців: під Харковом затримали колаборанта

Раніше засуджений мншканець Харківщини добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами.

Про це повідомили в Управлінні СБ України в Харківській області, передає РЕДПОСТ.



За даними слідства, 61-річний мешканець одного з сіл Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами ще на початку вторгнення.



Зокрема, зловмисник:

надавав ворожим солдатам продукти;

забезпечував окупантів житлом;

наводив рашистів на будинки заможних односельців з метою вилучення у них побутової техніки та автомобілів;

допомагав проводити обшуки у своїх земляків та мародерити у залишених домогосподарствах.

З’ясувалося, що раніше чоловік вже був засуджений за крадіжку з проникненням у житло.



Співробітники СБУ затримали ворожого пособника під час оперативного відпрацювання деокупованих територій.



Цього ж дня слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.



Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадуємо, на Харківщині затримано коригувальника вогню, який 21 червня 2022 року надіслав ворожим представникам місця дислокації ЗСУ у селі Безруки, після яких російська армія нанесла по ним удари.