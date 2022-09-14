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14.09.2022  13:47   Рита Парфенова

Допомагав окупантам грабувати односельців: під Харковом затримали колаборанта

Раніше засуджений мншканець Харківщини добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами.

Під Харковом СБУ колаборанта, який допомагав окупантам грабувати односельців

Про це повідомили в Управлінні СБ України в Харківській області, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, 61-річний мешканець одного з сіл Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами ще на початку вторгнення.

Зокрема, зловмисник:

  • надавав ворожим солдатам продукти;
  • забезпечував окупантів житлом;
  • наводив рашистів на будинки заможних односельців з метою вилучення у них побутової техніки та автомобілів;
  • допомагав проводити обшуки у своїх земляків та мародерити у залишених домогосподарствах.

З’ясувалося, що раніше чоловік вже був засуджений за крадіжку з проникненням у житло.

Співробітники СБУ затримали ворожого пособника під час оперативного відпрацювання деокупованих територій.

Цього ж дня слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадуємо, на Харківщині затримано коригувальника вогню, який 21 червня 2022 року надіслав ворожим представникам місця дислокації ЗСУ у селі Безруки, після яких російська армія нанесла по ним удари.

 

Источник:   СБУ
 Тэги:  коллаборант, сбу, харьков, агрессия россии
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