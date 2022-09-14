14.09.2022 13:25 Віталій Хінєвіч

Пішов воювати проти України заради грошей: у Харківській області затримали окупанта (відео)

Окупант ховався на звільненій території Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДБР.

Повідомляється, що співробітники ДБР затримали російського військового, мешканця московської області. Окупант ховався біля села Шевченкове Куп'янського району Харківської області. Його забули забрати окупанти, коли втекли під час наступу ЗСУ.

Затриманий зізнався, що пішов воювати проти України заради грошей. Йому обіцяли 4 тисячі рублів за кожен день. Житель росії підписав контракт 6 вересня, а вже 7 вересня його підрозділ розбили ЗСУ.

Нагадаємо, в деокупованих населенних пунктах Харківщині правоохоронці знаходять и знешкоджують вибухонебезмечні предмети.