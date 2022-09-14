14.09.2022 13:16 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 14 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 14 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 65 легкових авто;

«Угринів» - 60 легкових авто;

«Рава-Руська» - 9 автобусів;

«Грушів» - 10 легкових авто;

«Краківець» - 55 легкових авто;

«Шегині» - 20 легкових авто, 60 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 5 легкових авто, 2 автобуса.

Угорщина:

«Тиса» - 8 автобусів.

Румунія:

«Порубне» - 20 легкових авто.

Нагадуємо, «Укрзалізниця» запустила щоденний потяг до кордону з Румунією.