    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 14 вересня на західних пунктах пропуску
14.09.2022  13:16   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 14 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 14 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 65 легкових авто;
  • «Угринів» - 60 легкових авто;
  • «Рава-Руська» - 9 автобусів;
  • «Грушів» - 10 легкових авто;
  • «Краківець» - 55 легкових авто;
  • «Шегині» - 20 легкових авто, 60 пішоходів.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» -  5 легкових авто, 2 автобуса.

Угорщина:

  • «Тиса» - 8 автобусів.

Румунія:

  • «Порубне» - 20 легкових авто.

Нагадуємо, «Укрзалізниця» запустила щоденний потяг до кордону з Румунією.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.09 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 13 вересня на західних пунктах пропуску 12.09 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 12 вересня на західних пунктах пропуску 11.09 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 11 вересня на західних пунктах пропуску
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 