14.09.2022 14:05 Віталій Хінєвіч

Для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій триває вступна кампанія

Закладам освіти надано технічну можливість створити відповідні небюджетні конкурсні пропозиції.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Osvita.ua.

Повідомляється, що вступна кампанія для поданої групи вступників згідно з листом , надісланим керівникам закладів фахової передвищої та вищої освіти, надання рекомендацій до зарахування вступників за квотою-2 триватиме до 12:00 29 вересня.

Водночас закладам освіти надано технічну можливість створити відповідні небюджетні конкурсні пропозиції з встановленням ознаки «Особливий вступ», які не потребуватимуть додаткового погодження МОН.

Реалізація завершального етапу буде здійснюватись шляхом переведення на вакантні бюджетні місця осіб, які зараховані на навчання на контракт.

Переведення цієї категорії вступників має відбутись не пізніше 15:00 30 вересня.