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12.09.2022  11:27   Рита Парфенова

На місці удару по ТЕЦ у Харкові знайшли уламки ракети Х-101 (фото)

Правоохоронці збірають докази воєнних злочинів рф на місці ракетного удару по об’єкту критичної інфраструктури Харкова.

Новини Харкова: На місці удару по ТЕЦ знайшли уламки ракети Х-101

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

«Відомо, що рашисти обстрілювали об’єкти інфраструктури попередньо ракетами Х-101. Вилучені уламки», – розказав він.

Новини Харкова: На місці удару по ТЕЦ знайшли уламки ракети Х-101Новини Харкова: На місці удару по ТЕЦ знайшли уламки ракети Х-101

Болвінов додав, що від цих обстрілів на загинули двоє працівників.

Слідче управління працює у режимі нон-стоп, фіксуючи кожний злочин рашистів для правосуддя та репарацій.

Новини Харкова: На місці удару по ТЕЦ знайшли уламки ракети Х-101

Нагадаємо, ввечері 11 вересня військові рф крилатими ракетами поцілили по об'єктах критичної інфраструктури Харкова та передмістя.

 

Источник:   facebook/Сергій Болвінов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии
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