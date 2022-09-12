На місці удару по ТЕЦ у Харкові знайшли уламки ракети Х-101 (фото)

Правоохоронці збірають докази воєнних злочинів рф на місці ракетного удару по об’єкту критичної інфраструктури Харкова.
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
«Відомо, що рашисти обстрілювали об’єкти інфраструктури попередньо ракетами Х-101. Вилучені уламки», – розказав він.
Болвінов додав, що від цих обстрілів на загинули двоє працівників.
Слідче управління працює у режимі нон-стоп, фіксуючи кожний злочин рашистів для правосуддя та репарацій.
Нагадаємо, ввечері 11 вересня військові рф крилатими ракетами поцілили по об'єктах критичної інфраструктури Харкова та передмістя.
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