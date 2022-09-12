12.09.2022 11:25 Віталій Хінєвіч

У супермаркетах та на ринках Харкова знизилася ціна на групу товарів

Зниження цін зафіксовано із 1 вересня 2022 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що з 1 вересня 2022 року знизилися роздрібні ціни на сільськогосподарську продукцію нового врожаю в супермаркетах та на ринках міста.

У Харкові проаналізували ціни на деякі овочі, які можна зберігати тривалий час, у п’яти популярних мережах харківських супермаркетів («Клас», «Рост», «АТБ-маркет», «Восторг», «Сільпо») та 14 ринках («Кінний», «Центральний», «Тракторозаводський», «Казка», «Промінь» та ін.).

Ціни на картоплю, моркву, буряк, капусту білокачанну, цибулю ріпчасту та яблука в супермаркетах нижчі, ніж на ринках.

Так, у середньому картопля в супермаркетах коштує 10,9 грн за кг, а на ринках - 12 грн; морква - 22,2 грн проти 25,2 грн; буряк - 12,6 грн проти 19,9 грн; капуста білокачанна - 17,3 грн в супермаркетах проти 24,8 грн на ринках. Ціни на яблука на ринках впали на 2,4 грн та становлять у середньому 22 грн. У супермаркетах міста яблука прибавили в ціні близько 1,8 грн за кг та коштують від 17 до 23 грн.