12.09.2022 11:40 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці фіксують злочини окупантів у деокупованому Шевченкові

Кожного дня наші ЗСУ звільняють Харківщину від окупантів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що прокуратура відновлює свою роботу на деокупованих територіях та спільно з правоохоронцями документує кожен злочин, що вчинила російська армія.

«Наразі прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно з поліцейськими проведено низку оглядів у смт Шевченкове. Серед основних руйнувань — цивільна інфраструктура населеного пункту: житлові будинки, автовокзал, адміністративні будівлі. Повертаємо Справедилість, Закон, Захист у деокуповані населені пункти! Кожного військового ворожої армії чекає неминуче та невідворотне покарання»,- повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, опівночі російська армія випустила дві ракети по Новобаварському району м. Харкова.