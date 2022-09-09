У Харкові на хабарі затримано начальника райвідділу виконавчої служби

Чиновник обіцяв зняти автомобіль жінки з розшуку по виконавчому провадженню та попався на місці злочину
Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.
За даними слідства, з серпня по вересень цього року начальник одного з районних відділів державної виконавчої служби Харківської області вимагав гроші у жінки за зняття ії автомобіля з розшуку по виконавчому провадженню. Свої незаконні дії службовець «оцінив» у 10 тис. гривень.
8 вересня під час передачі грошей начальника районного відділу ДВС затримано в порядку ст. 208 КПК України.
За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженнi за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).
Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.
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