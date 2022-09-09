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09.09.2022  14:03   

У Харкові на хабарі затримано начальника райвідділу виконавчої служби

Чиновник обіцяв зняти автомобіль жінки з розшуку по виконавчому провадженню та попався на місці злочину

Новини Харків: начальника райвідділу ДВС затримали на хабарі Новини Харків: начальника райвідділу ДВС затримали на хабарі

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, з серпня по вересень цього року начальник одного з районних відділів державної виконавчої служби Харківської області вимагав гроші у жінки за зняття ії автомобіля з розшуку по виконавчому провадженню. Свої незаконні дії службовець «оцінив» у 10 тис. гривень.

8 вересня під час передачі грошей начальника районного відділу ДВС затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженнi за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Нагадуємо, на хабарі спіймано декана харківського вишу.

Тэги:  взятка, харьков, прокуратура
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