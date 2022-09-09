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09.09.2022  13:55   Віталій Хінєвіч

Фахівці відновили електропостачання у Харківській області

Населений пункт залишився без електрики внаслідок ворожого обстрілу.

Харківські енергетики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківобленерго».
 
Повідомляється, що фахівці Дергачівського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" відновили лінію електропередачі, яка була пошкоджена внаслідок обстрілу Дергачів 8 вересня.
Ворог здійснив обстріл населеного пункту близько 4 ранку з артустановки "Піон".
 
"Без світла залишилися 67 домоволодінь. Вже о 8:40 ремонтна бригада у складі 6 фахівців прибула на місце події та почала відновлювальні роботи. Знадобилося десь п'ять годин, щоб знеструмлені споживачі знову отримали світло", - розповіли у Дергачівському РЕМ.
 
Енергетики кожного дня працюють в екстремальних умовах. На лінії вогню знаходяться бригади не тільки Дергачівського, а й Золочівського, Чугуївського та інших підрозділів товариства.
 
"Наші фахівці тримають власний енергетичний фронт. Без їх мужності, сміливості та відданності своїй справі це було б неможливо. Вони - приклад для всіх нас", - підкреслили в обленерго.
 
Нагадаємо, харківські комунальники провели великий обсяг робіт на водоводах.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкх, харьков
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