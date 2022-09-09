09.09.2022 13:30 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці приступили до виконання службових обов’язків на деокупованих територіях Харківської області

Поліцейські в повному обсязі здійснюють свою діяльність на звільнених територіях.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що з 9 вересня поліцейські в повному обсязі здійснюють свою діяльність на звільнених територіях, охороняють публічну безпеку та порядок, захищають місцеве населення, його права та свободи.

Поліція в цілодобовому режимі фіксує факти скоєння правопорушень, документує та розкриває злочини, в тому числі скоєні російськими військових. Також правоохоронці готові протидіяти всім провокаціям з боку окупантів, реагувати на повідомлення про виявлення вибухонебезпечних предметів.

«Шановні громадяни, якщо під час тимчасової окупації вашого населеного пункту ви потерпіли від злочину, або стали свідком будь-яких злочинів, насамперед військових, володієте інформацією, яку вважаєте цінною та корисною для Національної поліції, або маєте будь-які інші питання у сфері компетенції правоохоронних органів, повідомляйте до поліції на лінію 102 та до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області (050)302-20-44.

Мешканці Балаклійської територіальної громади, які володіють будь-якою інформацією щодо вчинення військових злочинів, про колабораційну діяльність,місця розташування окупаційних військ та іншу важливу інформацію, можуть звернутися до поліції можливо за контактним номером телефону: (066)377-71-41»,- звернулися правоохоронці до мешканців Харківської області.

Більш детальну інформацію можна знайти за посиланням