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09.09.2022  13:30   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці приступили до виконання службових обов’язків на деокупованих територіях Харківської області

Поліцейські в повному обсязі здійснюють свою діяльність на звільнених територіях.

поліція Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що з 9 вересня поліцейські в повному обсязі здійснюють свою діяльність на звільнених територіях, охороняють публічну безпеку та порядок, захищають місцеве населення, його права та свободи.
 
Поліція в цілодобовому режимі фіксує факти скоєння правопорушень, документує та розкриває злочини, в тому числі скоєні російськими військових. Також правоохоронці готові протидіяти всім провокаціям з боку окупантів, реагувати на повідомлення про виявлення вибухонебезпечних предметів.
 
«Шановні громадяни, якщо під час тимчасової окупації вашого населеного пункту ви потерпіли від злочину, або стали свідком будь-яких злочинів, насамперед військових, володієте інформацією, яку вважаєте цінною та корисною для Національної поліції, або маєте будь-які інші питання у сфері компетенції правоохоронних органів, повідомляйте до поліції на лінію 102 та до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області (050)302-20-44.
 
Мешканці Балаклійської територіальної громади, які володіють будь-якою інформацією щодо вчинення військових злочинів, про колабораційну діяльність,місця розташування окупаційних військ та іншу важливу інформацію, можуть звернутися до поліції можливо за контактним номером телефону: (066)377-71-41»,- звернулися правоохоронці до мешканців Харківської області.
 
Більш детальну інформацію можна знайти за посиланням.
 
Источник:   Національна поліція Харківської області
 Тэги:  харьков, полиция
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