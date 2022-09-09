    
Главная Новини Харкова Медицина Зробити флюорографію можна ще в одній поліклініці Харкова
09.09.2022  13:17   Рита Парфенова

Зробити флюорографію можна ще в одній поліклініці Харкова

У Міській поліклініці №8 відновив роботу кабінет флюорографічних досліджень.

У Міській поліклініці №8 відновив роботу кабінет флюорографічних досліджень

У поліклініці встановлено сучасний цифровийу малодозовий флюорограф, який дозволяє проводити якісне інформативне дослідження за мінімальних променевих навантажень на пацієнта.  Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я, передає РЕДПОСТ.

«Флюорографія була і залишається найбільш ефективним дослідженням, що забезпечує профілактику захворювання туберкульозом. Не ігноруйте регулярне проходження флюорографічного обстеження. Воно займає невеликий час і є комфортним для пацієнтів», - підкреслили у департаменті.   

Зазначимо, зробити флюорографічне обстеження можна у каб. №111 (1-й поверх). Графік роботи: понеділок – п’ятниця, з 10:00 до 14:00 (для проходження дослідження необхідно мати електронне направлення лікуючого лікаря).

Нагадаємо, минулої доби офіційно зареєстровано 54 випадки зараження коронавірусом у Харкові.

Источник:   1562
 Тэги:  флюорография, полицклиника, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.08 Медицина Карантин: в тюрьме провели флюорографическое обследование (ФОТО) 23.01 Медицина в Харькове На Харьковщине откажутся от вредного рентгеновского обследования
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 