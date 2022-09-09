09.09.2022 13:17 Рита Парфенова

Зробити флюорографію можна ще в одній поліклініці Харкова

У Міській поліклініці №8 відновив роботу кабінет флюорографічних досліджень.

У поліклініці встановлено сучасний цифровийу малодозовий флюорограф, який дозволяє проводити якісне інформативне дослідження за мінімальних променевих навантажень на пацієнта. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я, передає РЕДПОСТ.



«Флюорографія була і залишається найбільш ефективним дослідженням, що забезпечує профілактику захворювання туберкульозом. Не ігноруйте регулярне проходження флюорографічного обстеження. Воно займає невеликий час і є комфортним для пацієнтів», - підкреслили у департаменті.



Зазначимо, зробити флюорографічне обстеження можна у каб. №111 (1-й поверх). Графік роботи: понеділок – п’ятниця, з 10:00 до 14:00 (для проходження дослідження необхідно мати електронне направлення лікуючого лікаря).

Нагадаємо, минулої доби офіційно зареєстровано 54 випадки зараження коронавірусом у Харкові.