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09.09.2022  12:50   Віталій Хінєвіч

В Україні протягом доби знешкоджено 812 вибухонебезпечних предметів

Піротехнічні підрозділи ДСНС долучалися до робіт протягом доби 114 разів.

Міни
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
Повідомляється, що протягом доби, вилучено і знешкоджено 812 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 3 авіаційні бомби. Обстежено територію площею 91 гектар.
 
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: 
 
  • в Харківській області 7 тис. 447 разів, 
  • Київщині – 5 тис. 901, 
  • Чернігівщині – 3 тис. 528, 
  • Миколаївщині – 1 тис. 574, 
  • Сумщині – 1 тис. 111, 
  • Черкащині – 972.
Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення росії  на території України знешкоджено 195 тис. 040 вибухонебезпечних предметів та 1 тис. 665 кг вибухової речовини, у тому числі 2 тис. 110 авіаційних бомб.  Обстежено територію площею 70 тис. 125 гектарів.
 
У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу треба повідомити за номером телефону - 101.
 
Источник:   ДСНС України
 Тэги:  дснс
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