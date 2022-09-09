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09.09.2022  12:48   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 9 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 9 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 50 легкових авто;
  • «Угринів» - 130 легкових авто;
  • «Краківець» - 20 легкових авто, 2 автобуси;
  • «Шегині» - 20 пішоходів.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» -  10 легкових авто.

Угорщина:

  • «Тиса» - 10 легкових авто.

Нагадуємо, «Укрзалізниця» запустила щоденний потяг до кордону з Румунією.

 

 

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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