09.09.2022 12:48 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 9 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 9 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 50 легкових авто;

«Угринів» - 130 легкових авто;

«Краківець» - 20 легкових авто, 2 автобуси;

«Шегині» - 20 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 10 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 10 легкових авто.

Нагадуємо, «Укрзалізниця» запустила щоденний потяг до кордону з Румунією.