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09.09.2022  14:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області затримали помічника окупантів

У селі Іванівка в Харківській області затримали чоловіка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
 
Повідомляється, що в Харківській області Збройні сили України затримали голову адміністрації села Іванівка, який співпрацював з російськими військовими.
 
“Спільно з ЗСУ працюємо над регіональною політикою. На фото голова зрадницької адміністрації села Іванівка (Чугуївський район, Харківщина)”, - написав Тимошенко та опублікував відповідну світлину.
 
Источник:   Кирило Тимошенко
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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