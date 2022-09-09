09.09.2022 14:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області затримали помічника окупантів

У селі Іванівка в Харківській області затримали чоловіка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Повідомляється, що в Харківській області Збройні сили України затримали голову адміністрації села Іванівка, який співпрацював з російськими військовими.

“Спільно з ЗСУ працюємо над регіональною політикою. На фото голова зрадницької адміністрації села Іванівка (Чугуївський район, Харківщина)”, - написав Тимошенко та опублікував відповідну світлину.