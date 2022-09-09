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09.09.2022  14:24   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов повідомив про обстріл Харкова

Окупанти здійснили обстріл житлового району.

Ігор Терехов
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ігоря Терехова.
 
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що окупанти здійснили потужний обстріл міста із РСЗВ.
 
«Поки що точно відомо про прильоти у Шевченківському районі. Попередньо постраждав дитсадок та сталася пожежа на одній автозаправці. Про постраждалих інформація уточнюється», - повідомив Ігор Терехов.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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