09.08.2022 13:30 Віталій Хінєвіч

ДСНС представила новий додаток для громадян

Новий мобільний застосунок допоможе убезпечити громадян.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з Патрульну поліцію України.

Повідомляється, що в Україні з’явився новий мобільний застосунок для громадян «MineFree» .

"MineFree" (Без мін) призначений для підвищення рівня захисту цивільного населення від небезпечних вибухових пристроїв, можливость повідомлення про виявлення боєприпасів та інформування про території, які несуть потенційну загрозу для населення.

Варто відмітити, що завдяки застосунку можна:

переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС;

отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкта;

ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів;

повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Нагадаємо, ЮНІСЕФ представив новий мобільний додаток для дітей.