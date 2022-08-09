ДСНС представила новий додаток для громадян

Новий мобільний застосунок допоможе убезпечити громадян.
Нагадаємо, ЮНІСЕФ представив новий мобільний додаток для дітей.
Комментариев: 0
Тон дня задаватимуть честолюбні устремління. Не дивуйтеся, якщо хтось із ваших знайомих захоче стрибнути вище за голову, домогтися прориву в якійсь області або навіть самоствердитися за чужий рахунок.
Небо у Харкові буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора.
Щорічно 9 серпня відзначається Всесвітній день книголюбів.
влажность:
давление:
ветер: