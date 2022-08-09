09.08.2022 13:19 Рита Парфенова
Ситуація з виїздом із України 9 серпня на західних пунктах пропуску
У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 9 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Республіка Польща:
-
«Шегині» - 20 легковиків.
Словацька Республіка:
-
«Ужгород» - 10 легковиків.
Угорщина:
Румунія:
-
«Порубне» - 50 легковиків.
За добу 8 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 82 тисячі осіб та більше 17 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 37 тисяч осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували майже 45 тисяч осіб, більше 40 тисяч з них – громадяни України.
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