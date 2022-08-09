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09.08.2022  13:19   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 9 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
 
Станом на 12.00 9 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Шегині» - 20 легковиків.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» -  10 легковиків.

Угорщина:

  • «Вилок» - 15 легковиків.

Румунія:

  • «Порубне» - 50 легковиків.
За добу 8 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 82 тисячі осіб та більше 17 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 37 тисяч осіб.  22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували майже 45 тисяч осіб, більше 40 тисяч з них – громадяни України.
Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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