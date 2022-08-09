09.08.2022 13:19 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 9 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 9 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Шегині» - 20 легковиків.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 10 легковиків.

Угорщина:

«Вилок» - 15 легковиків.

Румунія:

«Порубне» - 50 легковиків.

За добу 8 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 82 тисячі осіб та більше 17 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 37 тисяч осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували майже 45 тисяч осіб, більше 40 тисяч з них – громадяни України.