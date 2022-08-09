09.08.2022 13:37 Рита Парфенова

Рівень радіації у Харкові на 9 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.



Фото з відкритих джерел

Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.

За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 8 серпня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:

по м. Харкову: 0,10-0,14 мкЗв/год;

по Харківській області: 0,10-0,14 мкЗв/год.

Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).

Нагадаємо, скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 9 серпня.