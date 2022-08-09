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09.08.2022  13:45   Віталій Хінєвіч

В Харківській області чоловік прославляв окупантів

Чоловік розміщував інформацію в соціальних мережах.

Зловмисник
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що 40-річний житель Чугуївського району у квітні 2022 року розміщував у соціальних мережах дописи, в яких прославляв окупантів і заперечував збройну агресію РФ проти України.
 
Окрім цього підозрював збирав дані про розташування озброєння та особового складу ЗСУ та передавав цю інформацію представникам РФ у месенджері.
 
За даним фактом до Київського районного суду міста Харкова передано обвинувальний акт стосовно 40-річного чоловіка за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників та за фактом поширення інформації про розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 114-2 КК України). Наразі помічник окупантів перебуває під вартою.
 
Нагадаємо, жителька Харківської області чекала на «визволителів».
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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