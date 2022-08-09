09.08.2022 13:45 Віталій Хінєвіч

В Харківській області чоловік прославляв окупантів

Чоловік розміщував інформацію в соціальних мережах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 40-річний житель Чугуївського району у квітні 2022 року розміщував у соціальних мережах дописи, в яких прославляв окупантів і заперечував збройну агресію РФ проти України.

Окрім цього підозрював збирав дані про розташування озброєння та особового складу ЗСУ та передавав цю інформацію представникам РФ у месенджері.

За даним фактом до Київського районного суду міста Харкова передано обвинувальний акт стосовно 40-річного чоловіка за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників та за фактом поширення інформації про розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 114-2 КК України). Наразі помічник окупантів перебуває під вартою.