09.08.2022 13:45 Віталій Хінєвіч
В Харківській області чоловік прославляв окупантів
Чоловік розміщував інформацію в соціальних мережах.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Повідомляється, що 40-річний житель Чугуївського району у квітні 2022 року розміщував у соціальних мережах дописи, в яких прославляв окупантів і заперечував збройну агресію РФ проти України.
Окрім цього підозрював збирав дані про розташування озброєння та особового складу ЗСУ та передавав цю інформацію представникам РФ у месенджері.
За даним фактом до Київського районного суду міста Харкова передано обвинувальний акт стосовно 40-річного чоловіка за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників та за фактом поширення інформації про розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 114-2 КК України). Наразі помічник окупантів перебуває під вартою.
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