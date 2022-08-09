09.08.2022 14:00 Віталій Хінєвіч

Праховоохоронці в Харкові врятували літню жінку

Занепокоєні сусіди звернулись до правоохоронців за допомогою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Повідомляється, що 8 серпня близько 21:00 до правоохоронців звернулись занепокоєні громадяни, які мешкають на проспекті Перемоги. За їх словами, декілька днів тому сусідка літнього перенесла операцію, але останні дні не виходить на зв’язок.

На виклик приїхали патрульні Олександр Лінд, Олександр Андрійченко та Максим Єрмолаєв, які одразу ж викликали швидку, адже життю громадянки могла загрожувати небезпека. Окрім цього, правоохоронці розшукали рідних жінки. Інспекторам вдалось потрапити до тамбуру квартири, звідки вони почули крики про допомогу.

На місце прибули також рятувальники, які разом з поліцейськими потрапили в квартиру через вікно. Жінка лежала на підлозі у безпорадному стані. Вона впала та довгий час не могла підвестися на ноги.

Медики ушпиталили жінку до лікарні, де їй нададуть необхідну медичну допомогу.