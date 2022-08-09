    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Праховоохоронці в Харкові врятували літню жінку
09.08.2022  14:00   Віталій Хінєвіч

Праховоохоронці в Харкові врятували літню жінку

Занепокоєні сусіди звернулись до правоохоронців за допомогою.

У Харкові врятували літню жінку
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що 8 серпня близько 21:00 до правоохоронців звернулись занепокоєні громадяни, які мешкають на проспекті Перемоги. За їх словами, декілька днів тому сусідка літнього перенесла операцію, але останні дні не виходить на зв’язок. 
 
На виклик приїхали патрульні Олександр Лінд, Олександр Андрійченко та Максим Єрмолаєв, які одразу ж викликали швидку, адже життю громадянки могла загрожувати небезпека. Окрім цього, правоохоронці розшукали рідних жінки. Інспекторам вдалось потрапити до тамбуру квартири, звідки вони почули крики про допомогу.
 
На місце прибули також рятувальники, які разом з поліцейськими потрапили в квартиру через вікно. Жінка лежала на підлозі у безпорадному стані. Вона впала та довгий час не могла підвестися на ноги.
 
Медики ушпиталили жінку до лікарні, де їй нададуть необхідну медичну допомогу.
 
Нагадаємо, харківська фельдшерка розповіла як рятує життя.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.08 Надзвичайні події У Харкові у водія виявили підроблені документи 08.08 Надзвичайні події У Харкові розшукували зниклого підлітка 05.08 Надзвичайні події У Харкові знешкодили боєприпас
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 