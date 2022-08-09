09.08.2022 14:25 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли медичну лабораторію у Харкові

Російські військові завдали ракетних ударів по Харкову в ніч проти 9 серпня.

Фото: Суспільне

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.

Ракета окупантів потрапила у двір двоповерхової будівлі розташованої по вулиці Малопанасівській у Харкові. У будівлі була медична лабораторія. Внаслідок обстрілу поранених чи вбитих виявлено не було. Від удару ракети утворилася вирва, у медичній установі вилетіли вікна.

Як розповів Суспільному представник лабораторії Микола Білокор, постраждало також дороге обладнання.

"Це ж скільки ми грошей вклали: і вентиляція, і комп’ютери, і реактиви. Якщо перерахувати в долари, то тисяч на 200 доларів майна тут. Обладнання дороге, імпортне", - розповів Білокор.

Крім цього Микола Білокор зазначив, що зараз у будівлі відсутня вода та електрика, це згубно позначиться на речовинах, які були задіяні у роботі лабораторії.

"Немає світла, води, немає нічого. Все пропаде, у нього ж є терміни придатності, воно все ж за певних температур має бути. Лабораторія працювала до вчорашнього дня, може, не на повну, як до війни, але працювала, люди працювали", повідомив Білокор.

Нагадаємо, з тимчасово окупованих районів Харківської області евакуювали людей