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09.08.2022  14:25   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли медичну лабораторію у Харкові

Російські військові завдали ракетних ударів по Харкову в ніч проти 9 серпня.

Харків
Фото: Суспільне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.
 
Ракета окупантів потрапила у двір двоповерхової будівлі розташованої по вулиці Малопанасівській у Харкові. У будівлі була медична лабораторія. Внаслідок обстрілу поранених чи вбитих виявлено не було. Від удару ракети утворилася вирва, у медичній установі вилетіли вікна.
 
Як розповів Суспільному представник лабораторії Микола Білокор, постраждало також дороге обладнання.
 
"Це ж скільки ми грошей вклали: і вентиляція, і комп’ютери, і реактиви. Якщо перерахувати в долари, то тисяч на 200 доларів майна тут. Обладнання дороге, імпортне", - розповів Білокор.
 
Крім цього Микола Білокор зазначив, що зараз у будівлі відсутня вода та електрика, це згубно позначиться на речовинах, які були задіяні у роботі лабораторії.
 
"Немає світла, води, немає нічого. Все пропаде, у нього ж є терміни придатності, воно все ж за певних температур має бути. Лабораторія працювала до вчорашнього дня, може, не на повну, як до війни, але працювала, люди працювали",  повідомив Білокор.
 
Нагадаємо, з тимчасово окупованих районів Харківської області евакуювали людей.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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