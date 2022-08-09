09.08.2022 14:50 Віталій Хінєвіч

В Україні з’явився сучасний медичний прилад для діагностування COVID-19

Міністерство охорони здоров’я за підтримки Світового банку придбало нову систему ампліфікатор.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що українська скарбничка поповнилась новим ампліфікатором, який дозволить проводити більше досліджень методом ПЛР, що використовується для діагностики вірусних інфекцій, зокрема COVID-19, та дозволяє виявити наявність в організмі вірусу навіть за мінімальної його кількості.

«Ми отримали сучасний ампліфікатор із маркуванням IVD, тобто можливістю його використання для ін-вітро діагностики, що безумовно, важливо під час проведення лабораторних досліджень клінічних зразків хворих, у тому числі на COVID-19.

Такі дослідження проводяться не лише для підтвердження діагнозу, а також для первинного скринінгу зразків для подальшого їх секвенування, тобто виявлення мутацій вірусу. З досвіду використання такого обладнання зауважу, що окрім високої точності результатів, такий ампліфікатор дає можливості застосовувати широкий спектр реагентів та витратних матеріалів і підтримувати необхідний темп досліджень», — наголосив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Варто відзначити, що завдяки секвенуванню зразків COVID-19 вдалось виявити новий різновид штаму «Омікрон» – ВА.5, який вже з'явився в Україні.