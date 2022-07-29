29.07.2022 09:32 Рита Парфенова

Окупанти знищіли ще одну пам’ятку архітектури в Харкові

Ракетний удар по Харкову вранці 29 липня пошкодив двоповерховий будинок та приміщення навчального закладу.



t.me/synegubov

Про це голова ХОВА Олег Синегубов повідомив в оперативній інформації на ранок 29 липня, передає РЕДПОСТ.

«Близько 4 ранку ворог завдав ракетних ударів по центральній частині Харкова. Пошкоджено двоповерховий будинок та приміщення навчального закладу. Ворог вдарив по ще одній пам’ятці архітектури. На місці працюють рятувальники», – сказав він.

За словами Синєгубова, є постраждалий: медики надали допомогу 71-річному перехожому, який був поряд.



Також сьогодні вранці окупанти обстріляли м. Богодухів. Пошкоджено виробництво, сталася пожежа. Попередньо - постраждалих немає.



Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли Харківського, Чугуївського, Ізюмського районів. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, об'єкти промисловості та інфраструктури, сталися пожежі. Окупанти інтенсивно наносили артилерійські удари по Циркунах, зафіксували як мінімум 6 обстрілів. В Ізюмському районі через обстріли горіло поле пшениці.



В смт Печеніги Чугуївського району ворог обстріляв з РСЗО будівлю ТЕЦ та розташований поруч житловий масив. Сталася масштабна пожежа.

Читайте також: Пожежа на ТЕЦ під Харковом після ранкового обстрілу: загинув поліцейський



Протягом доби в області від ворожих обстрілів загинули 2 людини – поліцейський та цивільна жінка в Чугуївському районі.



Госпіталізовані протягом доби 8 людей, 5 з них в Чугуївському районі, 1 людина поранена в Харківському районі, ще 2 поранених в Ізюмському.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 17 пожеж в Харкові та області за минулу добу.