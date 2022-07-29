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29.07.2022  10:12   Рита Парфенова

Вранці знищено харчове підприємство під Харковом (фото)

Збройні сили рф обстріляли вранці Богодухів.

Новини Харкова: знищено підприємство в Бородухові

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 29 липня близько 4:20 ранку окупанти нанесли ракетний удар по м. Богодухів. В результаті цього пошкоджено приміщення харчового підприємства.

Новини Харкова: знищено підприємство в Бородухові

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 17 пожеж в Харкові та області за минулу добу.
 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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