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29.07.2022  10:45   Рита Парфенова

Як виглядає університет Харкова після ракетного удару: фото

Армія країни-терориста влучила в один з університетів в центрі міста.

ракетний удар по будівлі сільгоспакадемії в Харкові

О 4:10 ранку військові країни-агресора завдали ракетний удар по Салтівському району міста Харкова, передає РЕДПОСТ.

ракетний удар по будівлі сільгоспакадемії в Харкові

Внаслідок цього пошкоджено двоповерхове приміщення та будівлю закладу вищої освіти.

ракетний удар по будівлі сільгоспакадемії в Харкові

На місці виявлено фрагменти металу, попередньо - ракета ЗРК С300.

ракетний удар по будівлі сільгоспакадемії в Харкові

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.

ракетний удар по будівлі сільгоспакадемії в Харкові

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 17 пожеж в Харкові та області за минулу добу.

ракетний удар по будівлі сільгоспакадемії в Харкові

Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии
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