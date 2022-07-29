Як виглядає університет Харкова після ракетного удару: фото

Армія країни-терориста влучила в один з університетів в центрі міста.
О 4:10 ранку військові країни-агресора завдали ракетний удар по Салтівському району міста Харкова, передає РЕДПОСТ.
Внаслідок цього пошкоджено двоповерхове приміщення та будівлю закладу вищої освіти.
На місці виявлено фрагменти металу, попередньо - ракета ЗРК С300.
Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 17 пожеж в Харкові та області за минулу добу.
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