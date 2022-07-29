29.07.2022 09:09 Рита Парфенова

Харків на ранок 29 липня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 17 пожеж в Харкові та області за минулу добу.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 29 липня.

Одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами, трапилася у Салтівському районі Харкова. Решта пожеж мали місце в області:

7 - у Харківському,

5 - Чугуївському,

3 - Ізюмському,

1 - Богодухівському районах

Горіли природні екосистеми, приватні житлові будинки та надвірні забудови, об'єкти критичної інфраструктури, поле з пшеницею.

Найбільше від ворожих атак постраждали Циркунівська та Чугуївська громади, де загалом трапилось 12 пожеж. Всі вони були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС.

Вночі ворог завдав ракетного удару по місту Харкову. Були частково зруйновані навчальний заклад та двоповерховий житловий будинок, а також пошкоджені поруч розташовані будівлі. У двоповерховому житловому будинку виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

У Борівський громаді рятувальники ліквідувати пожежу на полі з пшеницею на площі 5 га.

Крім того, в одному з випадків ворожих влучень у житлову багатоповерхівку у м. Чугуєві постраждав чоловік, 1963 року народження.



Загалом за добу з 28 по 29 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів, з яких:

24 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 17 - спричинених військовими діями;

4 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

6 – на допомогу комунальникам та населенню,

3 – інші виїзди.



Піротехніки ДСНС ліквідували 40 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Нададаємо, вночі 28 липня російські окупанти вдарили ракетами по Шевченківському, Немишлянському та Київському районах міста, а з реактивних систем залпового вогню вкотре обстріляли місто Чугуїв.