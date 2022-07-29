29.07.2022 08:59 Рита Парфенова

За добу зруйновано понад 30 помешкань у Харківській області

Ворог продовжує наносити ракетні удари та застосовувати артилерію проти мирних мешканців Харківщини.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

28 липня під удари окупантів потрапили два райони Харкова, населені пункти Чугуїв, Есхар, Безрукі, Уди, Пріморське, Циркуни, Печеніги.

Пошкоджені дві багатоповерхівки, більше десятка приватних будинків, магазини, гаражі, господарча споруда, приміщення кількох підприємств, міського парку відпочинку, автомобілі.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали минулої доби понад 30 фактів руйнувань помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж. Правоохоронці ретельно задокументували наслідки обстрілів, завданих військовими рф.

Нададаємо, вночі 28 липня російські окупанти вдарили ракетами по Шевченківському, Немишлянському та Київському районах міста, а з реактивних систем залпового вогню вкотре обстріляли місто Чугуїв.