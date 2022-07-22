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22.07.2022  10:22   

Куди вночі прилетіли ракети, випущені на Харків, розповіли в ХОВА

Черговий ракетний обстріл Харкова та області трапився близько другої години ночі 22 липня.

Минулої ночі обстрілів Харкова не зафіксовано, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

На території області окупанти вночі обстріляли с. Рогань в Харківському районі. Пошкоджено неексплуатовану будівлю, сталася пожежа. Попередньо – ніхто не постраждав.

Протягом минулої доби ворог обстрілював с РСЗВ Салтівський та Київський райони м. Харків. Внаслідок обстрілу загинуло 3 людей. НА ранок 22 липня госпіталзована 21 людина. Двоє залишаються у вкрай важкому стані. Стан ще 3 людей лікарі оцінюють як тяжкий. Вони перебувають в реанімації. Інші 16 пацієнтів перебувають у стані середньої тяжкості, їхньому життю загрози немає.

Також російські окупанти минулої доби обстрілювали мирне населення Чугуївського району. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі, спалахнули пожежі. Без постраждалих.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною п’яти пожеж у Харкові та області за минулу добу.




 

Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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