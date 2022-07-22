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22.07.2022  09:42   Рита Парфенова

Що відомо про стан здоров'я постраждалих під час артобстрілу Харкова вранці 21 липня

На ранок 22 липня у лікарнях Харкова знаходиться 21 людина, постраждала при обстрілах Київського та Салтівського районів Харкова.

Обстрел Барабашово в Харькове утром 21 июля 2022 года

Дані Обласного центру екстреної медичної допомоги повідомили в прес-службі ХОВА, передає РЕДПОСТ.

Двое людей знаходяться у вкрай тяжкому стані, ще трое - у тяжкому.

16 госпіталізованих осіб мають середній стан тяжкості, отримують допомогу у медзакладах області, їхньому життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, 21 липня о 9.30 окупанти обстріляли зупинку громадського транспорту, яка розташована біля ринку в Київському районі Харкова.

 

Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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