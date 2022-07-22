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22.07.2022  11:17   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли з геликоптера села під Харковом: фото наследків

Вранці 22 липня ворожого обстрілу зазнали смт Золочів та село Івашки Золочівського району.

Новини Харькова: Окупанти обстріляли Золочевський район

Цього ранку Івашки було обстріляно з геликоптеру, передає РЕДПОСТ з посиланням на газету «Зоря».

Ворожі ракети влучили у двоповерховий багатоквартирний будинок. Знищено три квартири, дві пошкоджено.

Новини Харькова: Окупанти обстріляли Золочевський район

Артилерійським обстрілом смт Золочів пошкоджено приватний будинок, гараж, господарчі будівлі. Жертв немає.

Новини Харькова: Окупанти обстріляли Золочевський район

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною п’яти пожеж у Харкові та області за минулу добу.

 

Источник:   Міжрайонна газета «Зоря»
 Тэги:  обстрел, харьков, золочев, агрессия россии
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