Окупанти обстріляли з геликоптера села під Харковом: фото наследків

Вранці 22 липня ворожого обстрілу зазнали смт Золочів та село Івашки Золочівського району.
Цього ранку Івашки було обстріляно з геликоптеру, передає РЕДПОСТ з посиланням на газету «Зоря».
Ворожі ракети влучили у двоповерховий багатоквартирний будинок. Знищено три квартири, дві пошкоджено.
Артилерійським обстрілом смт Золочів пошкоджено приватний будинок, гараж, господарчі будівлі. Жертв немає.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною п’яти пожеж у Харкові та області за минулу добу.
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