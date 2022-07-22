22.07.2022 11:17 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли з геликоптера села під Харковом: фото наследків

Вранці 22 липня ворожого обстрілу зазнали смт Золочів та село Івашки Золочівського району.





Цього ранку Івашки було обстріляно з геликоптеру, передає РЕДПОСТ з посиланням на газету «Зоря».

Ворожі ракети влучили у двоповерховий багатоквартирний будинок. Знищено три квартири, дві пошкоджено.





Артилерійським обстрілом смт Золочів пошкоджено приватний будинок, гараж, господарчі будівлі. Жертв немає.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною п’яти пожеж у Харкові та області за минулу добу.