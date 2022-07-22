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22.07.2022  11:25   Віталій Хінєвіч

В Харків доставили нові автомобілі екстреної медичної допомоги

Сучасні спеціалізовані автомобілі екстреної медичної допомоги надали Харкову.

Швидка допомога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на  Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
 
Повідомляється, що 21 липня за програмою Міністерства охорони здоров'я України Олег Синегубов передав Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф нові спеціалізовані автомобілі. Як зазначають в Центрі екстреної медичної допомоги, це автомобілі класу В і класу С, оснащені сучасним медичним обладнанням та устаткуванням.
 
Автомобіль типу В призначений для проведення заходів медичної допомоги силами лікарської (фельдшерської) бригади, транспортування та моніторингу стану пацієнта на догоспітальному етапі.
 
Тип С — це реанімобіль, призначений для проведення лікувальних заходів екстреної медичної допомоги силами реанімаційної або спеціалізованої бригади, транспортування та моніторингу пацієнтів у тяжкому або критичному стані.
 
Нагадаємо, UNITED24 запускається збір коштів для придбання автомобілів швидкої медичної.
 
Источник:   Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  харьков, скорые помощи
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