14.07.2022 12:59 Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 14 июля на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.



По состоянию на 12.00 14 июля очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:

Республика Польша:

«Устилуг» – 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Угринов» – 20 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);

«Рава-Русская» – 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);

«Грушев» – 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);

Краковец - 50 л/а, пропуск автобусов на выезд временно не осуществляется, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);

"Шегини" - 45 л/а, 7 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Венгрия:

«Тиса» – 25 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Вилок» – 5 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

«Порубное» – 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

За сутки 13 июля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 77 тысяч человек и 18 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выбыли более 39 тысяч человек. 21 тысяча из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину за минувшие сутки проследовали 38 тысяч человек, почти 35 тысяч из них – граждане Украины.

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