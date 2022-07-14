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14.07.2022  12:53   Рита Парфенова

Ракетный удар по предприятию Харькова расследует прокуратура (фото)

В результате прилета повреждено здание, разбиты автомобили.

Новости Харькова: Ракетный удар по предприятию расследует прокуратура
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, ночью военные страны-агрессора нанесли очередной ракетный удар по Харькову. В результате обстрела повреждено предприятие в Основянском районе г. Харькова.

Новости Харькова: Ракетный удар по предприятию расследует прокуратура

Какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют.

Новости Харькова: Ракетный удар по предприятию расследует прокуратура

При процессуальном руководстве Слободской окружных прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.

Новости Харькова: Ракетный удар по предприятию расследует прокуратура

Напомним, в результате обстрела повреждено помещение ангара депо метрополитена в Салтовском районе.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии, прокуратура
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