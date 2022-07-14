Ракетный удар по предприятию Харькова расследует прокуратура (фото)

В результате прилета повреждено здание, разбиты автомобили.
По данным следствия, ночью военные страны-агрессора нанесли очередной ракетный удар по Харькову. В результате обстрела повреждено предприятие в Основянском районе г. Харькова.
Какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют.
При процессуальном руководстве Слободской окружных прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.
Напомним, в результате обстрела повреждено помещение ангара депо метрополитена в Салтовском районе.
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