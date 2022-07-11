11.07.2022 08:11 Рита Парфенова

Ракетный удар разрушил жилой дом в центре Харькова (видео)

После трех часов ночи 11 июля Харьков снова был обстрелян крылатыми ракетами с территории россии.



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Было нанесено три ракетных удара, предает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Одна ракета попала в шестиэтажный жилой дом в Основянском районе Харькова. В результате взрыва полностью разрушен подъезд здания.

Из-под завалов сотрудниками ГСЧС была спасена 86-летняя женщина, проживающая на квартире на 2-м этаже. К счастью жертв и пострадавших не было.

В настоящее время на месте происшествия проводятся аварийно-спасательные работы.

Еще две ракеты попали во дворе недалеко от складского здания в Основянском районе, а также в здание школы в Слободском районе города.

Напомним, 10 июля 2022 года около 3:30 оккупанты нанесли ракетные удары по Слободскому и Основянскому районам г. Харькова.