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11.07.2022  08:11   Рита Парфенова

Ракетный удар разрушил жилой дом в центре Харькова (видео)

После трех часов ночи 11 июля Харьков снова был обстрелян крылатыми ракетами с территории россии.


facebook.com/MNSKHARKIV

Было нанесено три ракетных удара, предает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Одна ракета попала в шестиэтажный жилой дом в Основянском районе Харькова. В результате взрыва полностью разрушен подъезд здания.

Из-под завалов сотрудниками ГСЧС была спасена 86-летняя женщина, проживающая на квартире на 2-м этаже. К счастью жертв и пострадавших не было.

В настоящее время на месте происшествия проводятся аварийно-спасательные работы.

Еще две ракеты попали во дворе недалеко от складского здания в Основянском районе, а также в здание школы в Слободском районе города.

Напомним, 10 июля 2022 года около 3:30 оккупанты нанесли ракетные удары по Слободскому и Основянскому районам г. Харькова.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии, гсчс
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