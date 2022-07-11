Ракетный удар разрушил жилой дом в центре Харькова (видео)

После трех часов ночи 11 июля Харьков снова был обстрелян крылатыми ракетами с территории россии.
Было нанесено три ракетных удара, предает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Одна ракета попала в шестиэтажный жилой дом в Основянском районе Харькова. В результате взрыва полностью разрушен подъезд здания.
Из-под завалов сотрудниками ГСЧС была спасена 86-летняя женщина, проживающая на квартире на 2-м этаже. К счастью жертв и пострадавших не было.
В настоящее время на месте происшествия проводятся аварийно-спасательные работы.
Еще две ракеты попали во дворе недалеко от складского здания в Основянском районе, а также в здание школы в Слободском районе города.
Напомним, 10 июля 2022 года около 3:30 оккупанты нанесли ракетные удары по Слободскому и Основянскому районам г. Харькова.
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День просто идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей.
На понедельник, 11 июля, по Харькову и области объявлено штормовое предупреждение.
Сегодня планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
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