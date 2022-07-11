11.07.2022 07:30 Рита Парфенова

11 июля: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Сегодня планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.

Ни один другой праздник не может сравниться по своим масштабам употребления сладостей, как отмечаемый 11 июля Всемирный День шоколада. Всеми любимое лакомство заслуженно получило право на собственный праздник. А придумали его французы в 1995 году.

Есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство «черным золотом» и использовали для укрепления физических сил и выносливости.



Изначально потребление шоколада в Европе ограничивалось лишь аристократическими кругами. Лишь в начале 20-го века с появлением промышленного производства шоколадом смогли насладиться и люди, не относящиеся к аристократии.



Приятно осознавать, что, помимо своих необыкновенных вкусовых качеств, шоколад содержит в себе целый комплекс полезных веществ, благотворно влияющих на наше здоровье и настроение.



Как установлено современной наукой, в шоколаде есть элементы, способствующие отдыху и психологическому восстановлению. Темные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов – гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма. Есть также гипотеза, согласно которой шоколад обладает противораковым эффектом и способен замедлять процессы старения.



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11 июля 1987 года численность населения Земли превысила 5 миллиардов человек. И поэтому с 1990 года по рекомендации ООН именно 11-го числа второго летнего месяца отмечается Всемирный день народонаселения.



В 2021 году тема Дня: Право и выбор — вот ответ: Будь то «бэби-бум» или спад, решение проблемы изменения уровня рождаемости заключается в приоритетном обеспечении репродуктивного здоровья и прав всех людей.



Пандемия подорвала системы здравоохранения, особенно в области сексуального и репродуктивного здоровья. Она также выявила и усугубила гендерное неравенство: в условиях изоляции возросло гендерное насилие, увеличился риск детских браков и калечащих операций на женских половых органах, поскольку программы по борьбе с этим злом были приостановлены. Значительное число женщин потеряли работу или были вынуждены уйти с работы в связи с необходимостью ухода за детьми или пожилыми родителями, что серьезно подорвало их финансовое положение.



На этом фоне многие страны выражают растущую озабоченность по поводу изменения уровня рождаемости. Исторически сложилось так, что опасения по поводу роста рождаемости зачастую приводили к нарушению прав человека.

Также в этот день...

В 1893 году японский предприниматель Кокити Микимото (1858–1954) достал из морских вод корзину с первыми экземплярами искусственного жемчуга. Пятью годами ранее он, по совету одного из профессоров Токийского университета, опустил ее в море, предварительно наполнив бамбуковыми садками с молодыми моллюсками, между створками раковин которых им были введены песчинки. Эта технология достаточно оперативно была внедрена в производство, и уже с начала XX века пусть и менее качественный, но зато более дешевый искусственный жемчуг начал вытеснять с рынка натуральный. Сегодня культивированный японский жемчуг сорта Akoya считается эталоном качества, поскольку имеет неподражаемый блеск.



1905 – создана международная ассоциация спортивных кеглей.



1915 – родился Юл Бриннер, американский актер театра и кино.



1934 – родился Джорджо Армани, итальянский модельер.



1939 – родился Борис Нечерда, украинский поэт-шестидесятник.



1959 – родился Ричи Самбора, американский гитарист-виртуоз и автор песен, гитарист американской рок-группы Bon Jovi.



1969 – родился Олег Гуцуляк, украинский писатель, философ, автор геокультурной концепции «Мезогея (МезоЕвразия)», автор книги «Поиски заветного царства».



1971 – в Питтсбурге осуществлена первая постановка рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда».



1974 – найдена знаменитая китайская «Терракотовая армия».



2001 – ведущая компания по производству моментальной фотографии – американский концерн «Полароид» объявил о своем банкротстве. Дело в том, что руководство компании, основанной в 1937 году, не смогло вовремя отреагировать на появление на мировом рынке цифровых фотоаппаратов, которые позволяют получать моментальные снимки гораздо более высокого качества. В 2001 году долг концерна составлял $1 млрд.



2003 – отныне во Франции вместо общепринятого англицизма e-mail, означающего электронную почту, будут использовать канадское слово courriel. Такое решение в рамках борьбы за чистоту языка приняла государственная комиссия.



2006 – компания Microsoft прекратила техническую поддержку операционной системы Windows 98.



2014 – Россия осуществила массированное военное вторжение в Украину, в результате ракетного обстрела из России в районе Зеленополье погибло 36 украинских военных.



Именины отмечают: Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Ксенофонт, Павел, Сергей.