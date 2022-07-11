Спасатели рассказали, сколько пожаров после обстрелов ликвидировали в Харьковской области

Вражеские обстрелы стали причиной 11 пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 11 июля.
Пожары, вызванные обстрелами, произошли на территории области. Пять раз огнеборцев вызывали в Чугуевский район, пять раз - в Изюмский и один пожар ликвидировали в Богодуховском районе области. Горели жилой дом, хозяйственные постройки, производственные здания, автомобиль, свалка и трава на открытой территории.
Всего за сутки с 10 по 11 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 27 оперативных выездов, из которых:
на ликвидацию пожаров – 15 (в том числе 11 вызванных обстрелами);
1 – для оказания помощи населению,
10 – другие выезды.
Напомним, после трех часов ночи 11 июля ракетными ударами с территории россии разрушен шестиэтажный жилой дом в Основянском районе Харькова, в здание школы в Слободском, еще один удар пришелся во двор недалеко от складского здания в Основянском районе.
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День просто идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей.
На понедельник, 11 июля, по Харькову и области объявлено штормовое предупреждение.
Сегодня планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
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