11.07.2022 09:04 Рита Парфенова

Оккупанты обстреляли из РСЗО Харьков и область

Подразделения противника продолжают сосредотачивать усилия на удержании занятых рубежей в Харьковском направлении и недопущении продвижения наших войск.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«(Враг) Оказывал огненное влияние из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах города Харькова и населенных пунктов Базалиевка, Петровка, Русские Тишки, Слатино, Прудянка, Рубежное и Благодатное», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Слобожанском направлений противник принимает меры по обеспечению подразделений материально-техническими средствами.

На Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии обстреляны окрестности Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки и Курульки. Также враг нанес авиационный удар неподалеку от Богородичного.

Вражеский штурм в направлении Краснополья украинские воины успешно отразили.

Ранее сообщалось, что на Харьковском направлении оккупанты продолжают ведение оборонных действий.