Оккупанты обстреляли из РСЗО Харьков и область

Подразделения противника продолжают сосредотачивать усилия на удержании занятых рубежей в Харьковском направлении и недопущении продвижения наших войск.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
«(Враг) Оказывал огненное влияние из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах города Харькова и населенных пунктов Базалиевка, Петровка, Русские Тишки, Слатино, Прудянка, Рубежное и Благодатное», – говорится в сообщении.
Отмечается, что на Слобожанском направлений противник принимает меры по обеспечению подразделений материально-техническими средствами.
На Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии обстреляны окрестности Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки и Курульки. Также враг нанес авиационный удар неподалеку от Богородичного.
Вражеский штурм в направлении Краснополья украинские воины успешно отразили.
Ранее сообщалось, что на Харьковском направлении оккупанты продолжают ведение оборонных действий.
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