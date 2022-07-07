В Харькове рашисты ударили ракетами по интернату для детей

Около часа ночи 7 июля российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харькову.
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 7 июля, передает РЕДПОСТ.
«Около часа ночи сразу две ракеты ударили рядом со школой-интернатом для детей с недостатками зрения в Немышлянском районе. Предварительно – в результате ночных обстрелов пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Так, в течение последних суток враг обстреливал населенные пункты Чугуевского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов.
В результате обстрелов 6 июня погибли два человека: 40-летний сторож педуниверситета в Киевском районе Харькова и мирный итель Харьковского района области.
Осколочные ранения получил мужчина в селе Слатино Дергачевской общины.
В селе Калиново Золочевской ОТГ оккупанты разрушили ферму по выращиванию улиток, произошел масштабный пожар, который ликвидировали спасатели.
Напомним, в ночь на 6 июля запущенные с территории рф ракеты разрушили часть здания в Новобаварском районе Харькова и корпус вуза в Киевском районе города.
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