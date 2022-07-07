07.07.2022 10:06 Рита Парфенова

ВСУ ведут позиционные бои в Харьковской области

Оккупанты продолжают интенсивные обстрелы Дергачевского района Харьковской области.

Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, передает РЕДПОСТ.

«Вооруженные Силы Украины ведут позиционные бои в Цуповке, возле Дементиевки, на золочевско-казачелопанском направлении и в лесном массиве района Великие Проходы – Питомник – Русская Лозовая», – написал он.

Также Задоренко соощил, что оккупанты продолжают уничтожать Дергачевщину.

Так, артобстрелам подверглись город Дергачи, поселки Безрук, Слатино, Прудянка, Дементиевка, Ново, Питомник, Русская Лозовая. Цуповку, Прудянку, Дементиевку, Питомник и Новое российские военные обстреливали из минометов, танков и другой бронетехники.

Есть пострадавшие: Один житель Слатино получил осколочное ранение, бригада скорой помощи оперативно доставила его в больницу.



По селу Русская Лозовая в Харьковской области оккупанты выпустили фосфорные снаряды.